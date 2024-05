Ascolti 22 maggio | quanto ha fatto la decima puntata de L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024) Parliamo ditv. Ieri, 22, è andata in onda ladella 18esima edizione dedei, la prima condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la coppia Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. Nel corso dellaabbiamo assistito alla prova leader (che ha decretato l’immunità di Matilde Brandi) e alla nomination di Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli e Dario Cassini (nominati dal gruppo) ed Edoardo Franco (nominato dalla leader). La nomination è eliminatoria. Chi vuoi salvare tra Linda, Karina, Dario, Artur ed Edoardo?#Isola pic.twitter.com/aw1muYuqDS —dei(@IsolaDei) May 22, 2024 Ladedeiha1.678.000 telespettatori pari al 12% di share. Su Rai1, invece, è andata in onda una partita di calcio che ha totalizzato 6.250.000 telespettatori, pari al 29,2% di share.