Aprile d’estate - rischio siccità

Con l’aprile più caldo di sempre in quasi 1/5 del territorio europeo è allarme siccità, tra un 16,7% di zone in allerta arancione e un altro 1,5% dove la situazione è in “rosso” e che comprende anche le regioni del Sud Italia.

Dalla Spagna al Portogallo, dalla Sud della Francia alla Romania. Come accaduto in Italia, in alcuni Paesi europei la pioggia è arrivata. Può servire a salvare l’estate dalla siccità, a patto che il turismo non diventi un boomerang (come si teme in Spagna), ma non basta ad allontanare il problema a cui i governi europei continuano a lavorare, spesso in emergenza.

