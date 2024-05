Antonia Salzano - la madre di Carlo Acutis | Ha reso santa la normalità

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano –è la mamma di, il 15enne milanese stroncato da leucemia fulminante che presto sarà santo. Parlando dell’annuncio di Papa Francesco laha spiegato che il suoera “un ragazzo normale che ha aperto il suo cuore a Cristo. E hala sua”., originaria di Roma, ha 58 anni e il marito, torinese, 60.- ricorda - era nato casualmente a Londra dove la famiglia si trovava per motivi di lavoro. Per mammail figlio rappresenta “la sanità del quotidiano” perché la sua vita è stata “una preghiera continua”.ha un fratello e una sorella, gemelli, nati dopo la sua scomparsa. "Un miracolo che mi annunciò lui in sogno” dice la. La famiglia si divide tra Milano, dove gestisce un'azienda, e Assisi, dove il ragazzo chiese di essere sepolto, venendo poi traslato nella chiesa diMaria Maggiore dopo essere stato proclamato venerabile.

Carlo Acutis sarà santo: la chiesa di Assisi in festa. Ecco il miracolo riconosciuto - ... monsignor Sorrentino ha espresso 'esultanza e gioia' in unione 'con la famiglia, specie il papà Andrea e la mamma Antonia, e tutti i devoti di Carlo sparsi nel mondo'. Il miracolo riconosciuto ai ... umbriadomani

La Chiesa di Assisi in festa per Acutis che sarà santo - Ma esprimiamo con esultanza la nostra gioia in unione con la famiglia, specie il papà Andrea e la mamma Antonia, e tutti i devoti di Carlo sparsi nel mondo. Egli ci ottenga dal Signore di amarlo come ... radiosenisecentrale