Angelina Mango era nel mirino di uno stalker - ciò che sappiamo dopo l’arresto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo stalking è un’esperienza estremamente traumatica e perigliosa. Ne sanno qualcosa la cantantee sua madre, l’artista Laura Valente, entrambe vittime di atti persecutori da parte di un uomo affetto da gravi problemi psichiatrici e con precedenti penali. L’uomo in questione, un 49enne residente a Mesola in provincia di Ferrara, ha inizialmente sviluppato un’ossessione per la Valente, per poi incominciare a pedinare assiduamente anche la. Tutto è iniziato alcuni mesi fa quando loaver scoperto l’indirizzo dell’abitazione di Laura Valente, ha cominciato ad inviarle messaggi intimidatori tramite PEC, email, chiamate e lettere. L’uomo era particolarmente ossessionato dalla figlia,, comportandosi come se avesse una sorta di malsana protezione nei suoi confronti. Spaventate dalla situazione, lae la Valente hanno deciso di denunciarlo alla polizia.