Andria - accusa | niente soccorso a ragazzo in bici investito mentre andava a scuol - automobilista rintracciato e denunciato Polizia locale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Ladiha individuato, sanzionato e deferito all’Autorità Giudiziaria, il conducente di un’autovettura, resosi responsabile dei reati di fuga ed omissione dia seguito di incidente stradale. L’episodio risale alla mattina di mercoledì 4 aprile, accaduto in Vile Venezia Giulia angolo via Barletta, ove il conducente dell’autovettura dopo l’urto con unaelettrica, condotta da unche stava andando aa, si è dato alla fuga senza prestare eventuale assistenza alla controparte. Gli Agenti della, attraverso l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona e il successivo sviluppo delle indagini, sono riusciti ad identificare e deferire l’uomo che guidava l’autovettura, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. Laricorda che, oltre che alle normali regole del vivere civile, anche le disposizioni normative dell’art.

