Andrea Bocelli - 30 anni di carriera con tre live | ospiti Elis - Ramazzot -i, Brian -ay, Sinner

(Di giovedì 23 maggio 2024)festeggia i 30dicon tre concerti speciali in Toscana, grandi, daa aMay, da Erosti a JMay dei Queen,a ed Erosti si aggiungono alla formazione costellata di stelle che festeggerà i 30didi, il 15, 17 e 19 luglio al Teatro del Silenzio in Toscana. E a loro si unirà eccezionalmente anche Jper un momento speciale. Una lunga lista di star internazionali che continua a crescere e che conta i già annunciati: Ed Sheeran, il Premio Oscar Jon Batiste, il Premio Oscar Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo, Virginiae, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra. L’evento di tre giorni, che celebrerà il trentesimoversario in musica dimetterà così in scena il vasto repertorio dell’amato tenore insieme ad accattivanti duetti con gli artisti, creando un’esperienza unica per tutti i presenti.

