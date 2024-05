Anche la sanità privata si mobilita | Contratto bloccato dal 2020

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mentre Cgil, Fials e Uil lunedì 27, dopo la proclamazione dello stato d’agitazione, incontreranno il prefetto per discutere i numerosi problemi che vivono i dipendenti del San Matteo tra carichi di lavoro e disorganizzazione aziendale,i lavoratori dellasalgono sulle barricate. In questi giorni i sindacati stanno collocando le bandiere ai cancelli delle strutture in cui si applicano i contratti Aiop e Arise Aiop a Aris Rsa. "Le promesse fatte non sono state mantenute, le trattative per ilunico delle Rsa e per il rinnovo di quello dellanon partono" annunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. "Vogliamo mettere fine al blocco della contrattazione e interrompere il conseguente dumping contrattuale che mortifica chi lavora - aggiungono -. I dipendenti conAris Aiop hanno visto riconosciuto un rinnovo contrattuale solo neldopo 14 anni di blocco della contrattazione, dove riallineammo le retribuzioni a quelle dellapubblica allora in vigore.