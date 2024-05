Anche Brian May - Elis - Ramazzotti e Sinner al live di Bocelli

(Di giovedì 23 maggio 2024)May dei Queen,a ed Erossi aggiungono al cast all star che festeggerà i 30 anni di carriera di Andrea, il 15, 17 e 19 luglio al Teatro del Silenzio in Toscana. E a loro si unirà eccezionalmenteJannikper un momento speciale. Una lunga lista di star internazionali che continua a crescere e che conta i già annunciati: Ed Sheeran, il Premio Oscar Jon Batiste, il Premio Oscar Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Giorgia, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Matteo, Virginiae, ancora, le stelle della musica classica Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra. L'evento di tre giorni, che celebrerà il trentesimo anniversario in musica di, metterà così in scena il vasto repertorio del tenore insieme a duetti con gli artisti ospiti.

Bruce Dickinson, gli AC/DC con Bon Scott i miei preferiti - Bruce Dickinson, gli AC/DC con Bon Scott i miei preferiti - Il cantante degli Iron Maiden Bruce Dickinson è stato intervistato da Qobuz, tra le altre cose ha parlato anche degli AC/DC spiegando come lui preferisca il primo periodo della band australiana, ... rockol

Brian Eno fonda Hard art, il collettivo di artisti contro la crisi climatica - brian Eno fonda Hard art, il collettivo di artisti contro la crisi climatica - Hard art è il collettivo interdisciplinare fondato da brian Eno per combattere i cambiamenti climatici e le crisi globali del nostro tempo. lifegate