Ambulance | la spiegazione del finale del film

(Di giovedì 23 maggio 2024) Noto soprattutto per la realizzazione did’azione ad alto budget, caratterizzati da un ampio uso di effetti speciali, Michael Bay ha prodotto e direttocome The Rock (1996), Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001) e i primi cinquedella saga di Transformers (dal 2007 al 2017). Attualmente, il suo ultimo(qui la recensione), uscito nel 2022 e tra i pochi suoi lungometraggi ad essere stati accolti con critiche positive. Iloffre infatti un adrenalinico inseguimento su strada tra le forze dell’ordine e due criminali rifuggiatisi all’interno di un’ambulanza. Si tratta del remake dell’omonimodanese del 2005 diretto da Laurits Munch-Petersen. Bay ha però ovviamente apportato del suo al progetto, scritto da Chris Fedak, che offre un’ora di racconto in più rispetto all’originale. La volontà di realizzare questo progetto è in realtà nata quasi per caso. Bay aveva in mente un altro, ma la pandemia di COVID-19 a Los Angeles ha cancellato i suoi piani.