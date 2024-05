Ambulance - film su Italia 1 | tram - attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Questa sera, giovedì 23 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su1, va in ondad’azione diretto da Michael Bay con protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II. Vediamo insiemea,per decidere se vale la pena vederlo.a Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II), un veterano di guerra con disperato bisogno di denaro per un intervento chirurgico salvavita per sua moglie, si rivolge al suo fratellastro adottivo Danny (Jake Gyllenhaal), un criminale esperto. Danny lo convince a partecipare a una rapina in banca apparentemente semplice, che però va terribilmente storta. Per sfuggire alla polizia, i due fratelli dirottano un’ambulanza guidata dalla paramedica Cam Thompson (Eiza González) e con a bordo un paziente gravemente ferito. Durante la fuga rocambolesca per le strade di Los Angeles, Will si ritrova suo malgrado a dover collaborare con Cam per tenere in vita il paziente, mentre Danny cerca di eludere le forze dell’ordine e recuperare il bottino della rapina.