Ambra Angiolini contro il body shaming - bulimia e speranza | il post condiviso su Instagram e l’ipocrisia della carta stampata

(Di giovedì 23 maggio 2024), proprio di recente, haun toccantesudove ha parlato del suo cambiamento fisico poco dopo aver concluso “Non è la Rai”.ilhaalcuni brutali articoli del passato che utilizzavano un linguaggio duro, forte e altamente offensivo commentando la sua forma fisica dell’epoca: Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico Fabio Marantino ( prezioso come non mai), mi sono resa conto deltv e di certa; probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo. Alcuni articoli non perdevano occasione di sottolineare il cambiamento del suo corpo con titoli agghiaccianti: “Addio vitino da vespa. Palloncino gonfiato”, “Nemmeno l’abito nero e la gonna lunga alla caviglia riescono a dissimulare i chili di troppo. Anche il nuovo taglio scalato sottolinea il volto paffuto”, “Fardello di ciccia”, “L’extralarge non si addice ad

