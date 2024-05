Allenatore Milan - Colombo | De Zerbi? Perplessità legate a…

(Di giovedì 23 maggio 2024) Monica, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Rossonera dei possibili no dell'operazione-De

Colombo si racconta: "Un passaggio fortemente voluto questo alla Lazio" - colombo si racconta: "Un passaggio fortemente voluto questo alla Lazio" - La colombo calciatrice prima della Lazio era una ragazza che ... pur non avendo avuto molta possibilità di giocare, è sempre stata la nostra “allenatrice in campo” . Credo che ogni squadra debba ... laziopress

Coppa Passalacqua, l’Atletico Piombino batte 3 a 2 il Roselle - Coppa Passalacqua, l’Atletico Piombino batte 3 a 2 il Roselle - Atletico Piombino – Roselle 3-2 (1-0) ATLETICO PIOMBINO: Gasperini, Rossi, Mitcul, Diagne, Campani, Rincon (41' st Barbati), colombo, Patara (20' st Marano), Regoli (35' st Lavagnini), Vannini (37' st ... grossetosport

Genova, judo: Rachele Paris (CS Marassi) medaglia d'oro al 34° Torneo internazionale "Città di Colombo" - Genova, judo: Rachele Paris (CS Marassi) medaglia d'oro al 34° Torneo internazionale "Città di colombo" - Grande successo per il 34° torneo Internazionale di Judo “Genova Città di colombo”, storica manifestazione oerganizzata dal Centro Sportivo Marassi Judo in programma in questo fine settimana al ... telenord