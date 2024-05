Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Roma | Concludere iter per conferimento cittadinanza onoraria ad Assange in occasione della presenza della moglie in Italia

(Di giovedì 23 maggio 2024)l’per ilal giornalista Juliancon una cerimonia da organizzare il prossimo giugno inindi, la signora Stella Moris. “È il contenuto di una lettera che, come, abbiamo indirizzato al sindaco Roberto Gualtieri, alla presidente dell’AssembleaSvetlana Celli e all’assessore Andrea Catarci affinchéCapitale continui a sostenere con la propria importante e visibile azione, soprattutto a livello internazionale, il giornalista simbololibertà di stampa, ingiustamente detenuto in Gran Bretagna. Dopo l’approvazione di un’apposita mozione in Assembleae all’indomanisentenza dell’Alta Corte Britannica che ha riconosciuto al giornalista australiano il diritto a ricorrere in appello contro l’estradizione in America, è necessario ora più che mai proseguire questa battaglia per la democrazia e per la difesalibertà di espressione che tuteli, oltre ad, tutti i giornalisti quotidianamente impegnati nella ricercaverità e nell’assicurare una corretta informazione, in ogni parte del mondo”.

