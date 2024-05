Allarme dermatologi per abuso creme antibiotiche - oltre 278 mln dosi l' anno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Gli italiani abusano di. Secondo l'ultimo rapporto dell'Aifa, il consumo dei primi 10 antibiotici non sistemici per usoco è pari a278 milioni diannue, di cui168 milioni riguardano la gentamicina, anche associata al cortisone, tra lepiù utilizzate anche per il fai-da-te. A mettere in guardia sui rischi dell'uso abnorme diè un pool diesperti, che hlavorato al primo documento di indirizzo sul corretto impiego degli antibiotici per ridurre la probabilità di insorgenza dell'antibiotico-resistenza ina. Al centro delle raccomandazioni degli esperti il ricorso agli antisettici, al posto degli antibiotici locali, cioè sostanze in grado di contrastare i microrganismi presenti sulla superficie cutanea e di arrestarne la moltiplicazione attraverso una azione ad ampio spettro.