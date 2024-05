Alla Villa di Corliano un concerto per la conclusione del Festival di Fanny Mendelssohn

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 - Alle 21 di questa sera si chiuderà con undi grande rilevanza la XI edizione delInternazionale organizzato dAssociazionerealizzata con la collaborazione dell’Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana e sostenuta dFondazione Pisa e Unicoop Firenze. La chiusura della manifestazione, come da tradizione, si terrà nella splendidadi, dimora del XV secolo immersa in un parco con piante secolari, di proprietà della famiglia Agostini Venerosi Della Seta. Il Salone dello Zodiaco, meravigliosamente affrescato, farà da cornice aldel pianista francese Michel Bourdoncle che eseguirà alcune splendide pagine di Beethoven, Prokofiev e Debussy. Bourdoncle ha un’attiva carriera concertistica e si esibisce regolarmente nelle più importanti sale in tutto il mondo: Carnegie Hall di New York, Sala di São Paulo, Teatro Municipal di Rio de Janeiro, Great Hall di New York, Teatro di San Paolo, Sala Grande del Conservatorio Tchaikovsky di Mosca,Palazzo Anichkov a San Pietroburgo, Sala Verdi di Milano, Weinbrenner Saal di Baden- Baden, il Teatro Real di Madrid, la Salle Gaveau e il Théâtre du Châtelet di Parigi, il Teatro Toursky di Marsiglia, il Corum di Montpellier, la Salle Paderewsky di Losanna, la Grande Salle del Conservatorio Reale di Bruxelles, il Teatro Filarmonico di Odessa, la Filarmonica di Chisinau, la Smetana Hall di Praga, la Suntory Hall di Tokyo, il Poly Theatre di Pechino e il Grand Theatre di Shanghai, come solista e con altro grandi artisti del panorama mondiale.