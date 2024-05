Alien | Romulus - nuove foto rendono omaggio ai film originali mentre Fede Álvarez rivela il coinvolgimento di James Cameron

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nessuno dei sequel, prequel e spin-off diè riuscito a eguagliare il classico di Ridley Scott del 1979. Non hanno nemmeno toccato il capolavoro fantascientifico dis, uscito sette anni dopo, nel 1986. Il registaspera di cambiare questa serie di delusioni critiche e commerciali con, unche prende spunto sia dal lavoro di Ridley Scott che da quello di. Come si può vedere nelle immagini appena rilasciate qui sotto, il regista ha puntato molto su questa estetica. Parlando con Totalha anche confermato di aver utilizzato effetti pratici simili a quelli dei suoi predecessori, ottenendo così consigli da entrambi quando si è trattato di raccontare questa storia. Quest’ultimo si è consultato sulla sceneggiatura durante una telefonata “approfondita” cone il co-sceneggiatore di, Rodo Sayagues.

