Alena Seredova sulla rottura con Gianluigi Buffon | Lo scambio di messaggi hot senza un reale incontro può definirsi un tradimento

(Di giovedì 23 maggio 2024)è tornata a parlare della sua vita sentimentale. A Le Iene ha raccontato ilsubito da Gigie della sua storia d’amore con Alessandro Nasi (manager torinese), con cui si è legata in matrimonio nel 2023. “La cicatrice ti ricorda sempre cosa è successo. – ha spiegatoa Le Iene – Non ti fidi più. Gli uomini dicono che adorano la moglie e magari è l’unica donna che vorrebbero sposare, e poi magari vanno in giro. Per me in una relazione il sesso non è la cosa più importante. Tradire la mia fiducia è più uno che in sé l’atto. Per me anche lodihotunpuòun. In molti tradiscono per autostima, vuoi sentirti dire che piaci ancora a qualcuno”.ha provato direttamentesua pelle cosa significa essere traditi dal proprio partner. La showgirl è stata tradita dall’ex marito Gigi, che aveva sposato nel 2011 e con il quale ha avuto due figli: Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di 16 e 14 anni.