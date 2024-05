Al via la stagione estiva 2024 al Centro Rafting Marmore | un’estate di avventure incredibili sotto la Cascata delle Marmore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Valnerina, Umbria, 23 maggio– Ilè entusiasta di annunciare l’apertura della, con una gamma ampliata e diversificata di attività adrenaliniche che si svolgono nello scenario mozzafiato della. Situato nel cuore della pittoresca Valnerina, ilsi conferma il più grandedidell’Umbria, pronto a offrire esperienze uniche e indimenticabili a tutti gli appassionati di avventura e natura. Per un’anteprimaemozioni che ti aspettano, guarda il video promozionale Chi Siamo? Ilè una struttura sportiva situata in Umbria, con due basi operative nelle località di Papigno e Arrone. La base di Papigno è dedicata alle attività più impegnativela maestosa, mentre Arrone è il punto di partenza per le attività più soft, adatte a tutti. Entrambe le sedi offrono ampi spazi di accoglienza, ideali per organizzare attività outdoor nel cuore verde dell’Umbria, all’interno del parco fluviale del Nera.