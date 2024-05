Airbnb presi d’assalto Le agenzie cedono il passo | Marina più cara delle Cinque Terre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Carrara, 23 maggio 2024 – Addioimmobiliari per le vacanze estive. Chi sceglieper godersi le ferie alloggia nei cosiddetti, case di privati che funzionano come alberghi e B&B, ma a prezzi altissimi. E nonostante i costi elevati per quello che offrerispetto alla vicina Versilia o alle, dove i prezzi sono inferiori, glidella costa apuana sono già tutti esauriti per agosto, molti anche per la seconda metà di luglio. Ma come denunciano gli addetti ai lavori, i titolariimmobiliari, spesso si tratta di abusivi che si improvvisano nell’ospitalità. A frenare gli affitti a breve periodo in agenzia anche la burocrazia. Come spiega Lorena Tolaini vicedente della Fiaip e titolare dell’agenzia ‘Elle immobiliare’ di via Fiorillo. "Tanti affitti i sono al nero e tanti sono– dice Tolaini –, gestiti da persone senza il patentino.