Agroalimentare Accordo per le imprese

(Di giovedì 23 maggio 2024) UniCredit intensifica l’azione di supporto al compartocon una nuova partnership siglata con Società Produttori Sementi spa, società di riferimento in Italia per la produzione e distribuzione del grano, con sede legale ad Argelato (Bologna) e sede operativa San Severino. L’permetterà a UniCredit di sostenere leagricole associate - oltre 500 in otto regioni italiane: Marche, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Toscana, Piemonte, Veneto e Puglia - valorizzando l’appartenenza alla filiera, con consulenza, proposte creditizie e servizi ad hoc, elaborati per rispondere a condizioni di favore alle specifiche esigenze delle aziende, con l’obiettivo di agevolarne la crescita, soprattutto in ottica di innovazione e sostenibilità. Tommaso Brandoni, presidente Società Produttori Sementi spa spiega: "Siamo molto soddisfatti di questo, siglato con un partner di eccellenza come UniCredit, che ribadisce l’impegno che da sempre ci contraddistingue nel sostegno della filiera, e che contribuisce concretamente allo sviluppo economico, ambientale e sociale del Paese".