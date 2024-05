Agrigento - fratellini gravissimi Cristian colpito al cuore La maestra sconvolta | Diceva ‘papà è strano’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Sono gravissime le condizioni dei due, Sarah di tre anni edi sette, feriti selvaggiamente dal padre insieme alla madre Anetha, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale. Il più grande è stato sottoposto nella serata di ieri a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe, infatti, sfiorato il. È vivo per miracolo, dicono i medici dell’ospedale di Ribeira. La sorellina più piccola, Sarah di tre anni, tenuta per due ore in ostaggio dal folle genitore, ora intubata per un’emorragia cerebrale, è in condizioni disperate. La prognosi è riservata per entrambi i bambini, soprattutto sono molto serie le condizioni di Sarah mentre per i medici la mamma non sarebbe in pericolo di vita. Carabinieri all'esterno dell'abitazione, Cianciana, 23 maggio 2024. Sono gravissime le condizioni dei due, Sarah di tre anni edi sette, feriti dal padre, Daniele Alba, di 35 anni, nella loro abitazione a Cianciana, insieme alla madre Anetha, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale.