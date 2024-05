Agrigento - accoltella moglie e figli e si barrica in cas - poi si arrende | arrestato I piccoli di 3 e 7 anni sono gravi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alla fine Daniele Alba, l’uomo cheto in casa dopo avere ferito gravemente laAnetha e i due, Sarah di tree Cristian di sette, si è arreso. Dopo ore di trattative si è consegnato alle forze dell’ordine. I carabinieri dihanno provato a convincerlo per ore, nella loro casa nei pressi di piazza Bellini a Cianciana, in provincia di. Il 35enne, disoccupato, con problemi in passato di tossicodipendenza, si erato dopo aver fatto uscire i famigliari. Hato all’addome sia lache ilo di 7. La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ribera dove è stata operata d’urgenza. Non è in pericolo di vita, a differenza delo maggiore, Cristian, di 7, trasportato in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo e ora intubato. Sarah, lana di casa, non era stata rilasciata subito. Il padre l’ha tenuta in ostaggio per due ore per poi rilasciarla.