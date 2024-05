Agenda 2030 è il boss finale del complottismo pandemico e climatico

di Carlotta Riti In una Parigi ancora segnata dell’eco del secondo conflitto mondiale, il 9 maggio 1950 pose le fondamenta per il destino dell’Europa che conosciamo oggi. In questa storica data, celebrata come Giornata dell’Europa, l’allora ministro degli affari esteri francese, Robert Schumann, annunciò la sua visione di una comunità europea fondata sulla solidarietà e sulla condivisione di risorse, volta a garantire un futuro di pace e prosperità per i popoli che ne fanno parte.

ilfattoquotidiano

New York, 7 mag. (Adnkronos) - "Sempre più spesso, pur in presenza del riaprirsi di un contenzioso Est-Ovest, si sente evocare come rinnovato elemento di competizione internazionale la contrapposizione tra Nord e Sud globali, che qualcuno vorrebbe strumentalmente interpretare come contrapposizione tra Occidente e resto del mondo.

liberoquotidiano