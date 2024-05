Affitti - tutto esaurito per l’estate | Seconde case non disponibili

(Di giovedì 23 maggio 2024) In Montagna è giàalle soglie del: non si trovano piùin affitto e i motivi sono molteplici, a partire dal desiderio di fuggire dai preannunciati, torridi mesi, di luglio e agosto. L’analisi è di Confcommercio. Le persone provano dunque a prenotare una casa al piano terra con giardino, per sottrarsi alla preannunciata calura estiva, ma letà sono già esaurite: è la situazione che si registra sulla Montagna pistoiese, fotografata da Confcommercio attraverso gli agenti immobiliari sul territorio. A chiedere di prenotare sono specialmente famiglie numerose, composte da adulti, bambini, anziani e, qualche volta, anche da animali. Il mercato però, rivelano gli addetti ai lavori, è già saturo. "Chi possiede una seconda abitazione – spiega Loretta Innocenti, dell’agenzia immobiliare Lo Scoiattolo – tende a non affittarla per usufruirne direttamente. In questo modo si ferma, perché glidell’anno scorso vengono confermati quasi in blocco e la richiesta resta alta, in linea con il 2023.

Dal giro sul battello Nena per andare poi, in sella alla bici, alla scoperta di Villa Mensa e Sabbioncello, fino alla giornata in pista all’ippodrono che ieri ha aperto le porte alla città. Fine settimana che si declina con la parola turismo, con un boom di visitatori. ilrestodelcarlino

La Virtus ha bisogno del calore dei suoi tifosi per uscire da una situazione dove non sono ammessi scivoloni. Non è la prima volta che il club si appella al cuore del suo popolo per aiutare la squadra a togliersi quella ruggine che vicino agli appuntamenti importanti spesso ne nasconde il suo smalto, ma vista la delicatezza dell’incontro di domani sera, questa volta la società ha deciso anche di calmierare il costo del biglietto per tutti gli abbonanti. sport.quotidiano

Genoa-Bologna, doppia assenza per la sfida di Marassi - Genoa-Bologna, doppia assenza per la sfida di Marassi - Genoa-Bologna è infatti la giornata che chiude il cammino del Grifone in questa serie A e lo stadio di Marassi si vestirà per la festa, si va verso il tutto esaurito per il giusto tributo alla ... genovatoday

FERRARIS VERSO IL TUTTO ESAURITO - FERRARIS VERSO IL tutto esaurito - Archiviata la sconfitta incassata allo Stadio Olimpico per mano della Roma, il tecnico Alberto Gilardino ha deciso di concedere due giorni di riposo alla sua squadra. Dopo quest'ultima giornata libera ... servizitelevideo.rai

Play-out Serie B | Ternana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv - Play-out Serie B | Ternana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime notizie dei due schieramenti in vista della partita di ritorno dei play-out di Serie B in programma al Libero Liberati di Terni giovedì 23 maggio alle 20:30. I biancorossi hanno la vittoria ... baritoday