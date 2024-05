Affari Tuoi - è ufficiale | Stefano De Martino è il nuovo conduttore

(Di giovedì 23 maggio 2024) Da ballerino a volto della conduzione: è ormai chiara l’evoluzione della carriera diDe, che si prepara a diventare ildi uno dei programmi più gettonati della televisione.Deè ilvolto disu Rai1, subentrando ad Amadeus nella conduzione del celebre programma di access prime time. L’annuncio arriva dal giornalista Giuseppe Candela, che ha confermato la chiusura del contratto con il noto ballerino etelevisivo.De, le protezioni importanti a livello politico Giuseppe Candela, in un tweet, ha svelato l’accordo: “ESCLUSIVA. Come anticipato il 10 aprileDe, nonostante il no di Banijay. Il ballerino, stimato da Fdi e secondo Oggi da Arianna Meloni, ha ottenuto contrattone di 4 anni che farà discutere: megacompenso, access e prime time, opzione Sanremo post Conti”. Questa dichiarazione conferma quanto già ventilato da diverse settimane, suggellando il passaggio di Dea uno dei programmi più seguiti di Rai1.

