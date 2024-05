Affari tuoi - è stato scelto il successore di Amadeus | ecco chi condurrà l’amato programma di Rai 1

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nelle ultime settimane sono diventate sempre più insistenti le voci secondo cui Stefano De Martino sarebbe approdato alla conduzione di. Il game show orfano di, che ha comunicato l’addio alla Rai sottoscrivendo un contratto con NOVE (dove presumibilmente sarà al timone di X-Factor, acquida Discovery), potrebbe dunque passare all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. A tal proposito, lo scorso 20 aprile, TvBlog aveva anticipato: E’ in corso una interlocuzione, giunta ormai alle sue battute conclusive, fra la Rai e Stefano De Martino per definire i termini che legherà il conduttore di STEP con la televisione di. Proprio in queste ore sono in corso degli incontri fra le parti. Il contratto che si starebbe per firmare avrebbe una durata di tre anni. E prevedrebbe l’impegno costante di De Martino nell’access time di Rai1 cone/o Soliti ignoti.