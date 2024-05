AEW | Tony Khan fa ritorno a Dynamite con una sorpresa non gradita alla ELITE

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Team AEW è pronto a vendicaree farla pagare. In attesa della sfida prevista a Double or Nothing tra le due fazioni, è proprio il proprietario della compagnia ad innalzare l’asticella dell’attenzione verso la faida. In un momento in cui lasi stava prendendo gioco dei loro prossimi avversari, le telecamere del backstage si sono spostate verso l’ingresso dell’arena in cui è comparsa un auto guidata danella quale ha accompagnato Darby Allin così da riportare la parità numerica sul ring. Qui tutto il segmento visto a. The full closing segment from #AEWThat was a good ending, man. Anarchy in the Arena is gonna be INSANE!!! Popped HUGE for that flamethrower!!pic.twitter.com/toxcKyo8Xh— ?????? (@WrestlingCovers) May 23, 2024 .

Easy E di nuovo all’attacco. La figura storica della defunta WCW non è nuova a frecciatine e commenti negativi sulla promotion di Tony Khan, con cui non c’è mai stato neanche lontanamente un rapporto rose e fiori. Anzi, i due non perdono tempo per stuzzicarsi a vicenda online. zonawrestling

Durante il suo podcast Grilling JR, l’Hall of Famer della WWE Jim Ross ha notato che, proprio come Vince McMahon, Tony Khan si lascia coinvolgere in ogni aspetto della gestione della AEW, e ha definito Tony Khan come il maschio alfa della AEW. zonawrestling

Tony Schiavone: “Bryan Danielson è stato uno dei migliori ingaggi per la AEW” - tony Schiavone: “Bryan Danielson è stato uno dei migliori ingaggi per la AEW” - L’istinto del leader “Bryan Danielson è stato uno dei migliori ingaggi di tony khan, sia per il suo talento che per un’altra serie di ragioni. In primo luogo per le sue prestazioni sul ring e in ... zonawrestling

Tony Khan: “I social media sono un ottimo strumento per alimentare la sana competizione” - tony khan: “I social media sono un ottimo strumento per alimentare la sana competizione” - tony khan non ha mai nascosto il suo essere un grande appassionato di wrestling: il patron dell'AEW, infatti, ha sempre dichiarato di essere un fan della disciplina prima ancora che il proprietario de ... zonawrestling

Spavento in ROH: la campionessa Athena si fa male agli ultimi tapings - Spavento in ROH: la campionessa Athena si fa male agli ultimi tapings - L'ex Ember Moon della WWE, è rinata quando ha deciso di firmare con la AEW e la ROH di tony khan, riuscendo anche in breve a conquistare il ROH Women’s World Championship per tenerlo per ben 365 giorn ... msn