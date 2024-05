Achille Lauro e Tony Effe - come mai Fedez ha smesso di seguirli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non solo il caso di Cristiano Iovino e dello scontro al The Club,è al centro di altri rumor (decisamente più leggeri) che riguardano due suoi colleghi molto noti. Nelle ultime settimane il rapper di Vorrei Ma Non Posto hadi seguire su Instagram due suoi amici,. L’unfollow ha stupito i fan, visto che Federico a marzo era alla festa per il lancio del nuovo album die che con il cantante di Me Ne Frego ha anche duettato in una hit del 2021, Mille. Dagospia ha lanciato una voce, secondo la quale alla base della ‘distanza’ traci sarebbe una presunta amicizia tra l’ex di Chiara Ferragni e Taylor Mega. Il rumor è stato riportato oggi anche da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5. Facciamo chiarezza su #ChiaraFerragni e #@Parpiglia Live: https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/Ff2LVubLlX — RTL 102.5 (@rtl1025) May 23, 2024hadi