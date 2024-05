Accoltella moglie e figli poi si arrende dopo essersi barricato in casa Gravissimi i due bambini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 23 maggio 2024) AGI - Sono in condizioni gravissime i dueferiti dal padre a Cianciana, nell'Agrigentino, nel corso di una violenta lite dell'uomo con la propria. I, di 3 e 6 anni, erano stati trasferiti in elisoccorso in ospedale a Palermo. Le ferite all'addome sono molto profonde, e in particolare la bambina ha una emorragia cerebrale. L'uomo, che si eraper diverse ore in, si è consegnato ai carabinieri. Il fatto è avvenuto in una palazzina popolare. All'origine vi sarebbe stata una lite tra i due coniugi, dove la donna aveva ribadito all'uomo la decisione di volersi separare. La violenza ha poi coinvolto i due. .