Accoltella moglie e figli e si barrica in casa - tragedia nell’Agrigentino | grave il bambino di 7 anni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un uomo si èto indopo aver aggredito con un coltello lae i. L’uomo, Daniele Alba di 35, si è chiuso nel suo appartamento in una delle palazzine popolari di via Puccini a Cianciana, in provincia di Agrigento, dopo aver fatto uscire i famigliari. Uno dei, undi sette, sarebbe in gravi condizioni. Ilè stato colpito da alcuni fendenti all’addome ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale pediatrico di Palermo. Lanon sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca. Laa minore dell’uomo è invece ricoverata a Palermo. L’intervento delle forze dell’ordine Dopo l’aggressione, secondo quanto ricostruito dai giornali locali, sarebbe stato proprio il 35enne a far uscire dallai familiari feriti. Chiudendo se stesso all’interno delle mura di. Mentre fuori le forze dell’ordine, che hanno nel frattempo circondato l’abitazione, gli hanno intimato di uscire.

