Accoltella moglie e figli e si barrica in casa | grave bimbo di 7 anni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un drammatico episodio di violenza domestica ha sconvolto la comunità di Cianciana, un paese dell’entroterra siciliano in provincia di Agrigento. Un uomo di 35, Daniele Alba, ha aggredito con un coltello lae i, uno dei quali, undi sette, è stato feritomente. La tragedia si è consumata in un appartamento di via Puccini. Daniele Alba, meccanico di professione, avrebbe assalito la famiglia durante una violenta lite domestica. Il bambino di setteè stato colpito da alcuni fendenti all’addome ed è stato trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. Ladell’aggressore, sebbene non in pericolo di vita, è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca. Anche laa minore è stata ferita e ricoverata a Palermo. Dopo l’aggressione, Alba si èto all’interno dell’abitazione, facendo uscire i familiari e rifiutandosi di abbandonare la

