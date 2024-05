A Velletri la 57° tappa dell’International Street Food al lido - dal 24 maggio fino al 26 maggio 2024

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, l’ VIII Edizione– la più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Oro, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), sarà a per la prima volta a, per la sua 57°, da venerdì 24 a domenica 26, in Piazza Garibaldi, (venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24) e vanta il patrocinio del Comune di. L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivalealla fine di novembre. Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

Ricette e piatti tipici dal mondo, a Grugliasco (To) Gru food festival 2024: date, orari, programma e ospiti della kermesse culinaria - Ricette e piatti tipici dal mondo, a Grugliasco (To) Gru food festival 2024: date, orari, programma e ospiti della kermesse culinaria - Gru food Festival 2024 date: ecco quando, dove e quale sarà il programma della kermesse culinaria ricca di ospiti. tag24

Street food e musica nelle piazze con la Festa della Luce e delle Lanterne - street food e musica nelle piazze con la Festa della Luce e delle Lanterne - NewTuscia – VASANELLO – Dopo il successo dello scorso anno, torna, a Vasanello, la magia della Festa della Luce e delle Lanterne che si terrà sabato 25 maggio. Una manifestazione che cresce in termini ... newtuscia

Al Varco sul mare protagonista lo street food ‘Puglia and more’ poi si replica a luglio - Al Varco sul mare protagonista lo street food ‘Puglia and more’ poi si replica a luglio - Il Comune di Civitanova ha concesso l'autorizzazione per due festival enogastronomici itineranti, 'Puglia and more' e 'Tiello stretto street food', per promuovere la cucina italiana e rivitalizzare il ... ilrestodelcarlino