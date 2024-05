A Pulsano uno sportello per migliorare il curriculum e trovare lavoro

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tarantini Time Quotidianoil propriovitae, esaltare le competenze e mettersi alla ricerca delcorrispondente al proprio profilo professionale. È questa la mission dellodell’agenzia per ilDuring S.p.a. che sarà inaugurato questo pomeriggio a, alle ore 18.00 presso il Convento dei Padri Riformati a. Una nuova opportunità per il comune della provincia ionica, a supporto di imprese e cittadini e, perché no, anche dei comuni limitrofi. Una nuova realtà che offre numerose possibilità soprattutto ai giovani che si affacciano al mondo del, supportata dall’Amministrazione comunale dicon la presenza alla cerimonia di apertura, del consigliere comunale con delega al turismo e allo sport, Francesca Tomaselli che testimonia il forte legame tra l’agenzia e le istituzioni locali. Prenderanno parte alla cerimonia di apertura anche Ersilia Di Fiore Costagliola, consulente del; la dottoressa Marzia Varvaglione, presidente Agivi Nazionale; Filippo Stellato, presidente della Pro Loco di; la dottoressa Tina Ruggieri, coordinatrice filiali During del territorio.