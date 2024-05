A dire il falso non era Ranucci Salvini costretto a dargli ragione | la mail a Report dal suo ministero non è mai partita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alla fine la verità viene a galla. Tra Matteoe Sigfridoavevail secondo. Lunedì, ovvero il giorno dopo la puntata dicon l’inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina, ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da, aveva diffuso una nota in cui affermava che, contrariamente a quanto sostenuto da, aveva risposto alle domande della trasmissione di Rai 3. La risposta dall’ufficio stampa delsarebbe stata inviata “il martedì 14 maggio alle ore 18,37”. E poi si permetteva pure di fare ironia: “Sorprende che eccellenti giornalisti d’inchiesta della tv pubblica non siano stati in grado né di controllare la casella di posta elettronica né di cliccare” sul link, si leggeva nella nota del, la verifica dei tecnici Raiaveva replicato puntuto, sostenendo che la risposta non era mai arrivata e annunciava che avrebbe svolto ulteriori ricerche con il centro assistenza Rai.