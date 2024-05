5 terribili decisioni creative della saga del multiverso che i Marvel Studios devono correggere prima di AVENGERS 5

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il fatto che isiano costretti a dividere la propria attenzione tra film, streaming e animazione ha fatto sì che ladelfosse un po’ disordinata. Ora si stanno muovendo per risolvere il problema e ci aspettiamo un grande aggiornamento dello slate verso la fine dell’estate. Mentre scriviamo,5 si sta avvicinando rapidamente e alcuni problemi persistentiessere affrontati. Dato che Kevin Feige non è in grado di dedicare tutta la sua attenzione a tutti i film e le serie televisive, alcune idee sono sfuggite al controllo e non hanno funzionato. In questo articolo, ci soffermeremo su alcune delle più degne di nota, spiegando perchéessere corrette o annullate mentre ci dirigiamo verso le fasi successive di questa. La quarta parete di She-Hulk si rompe Tanto odio per She-Hulk: Attorney at Law era ingiustificato, ma anche i suoi più strenui difensori hanno dovuto fare marcia indietro dopo quello che si è rivelato un finale stranamente caotico e bizzarro.

