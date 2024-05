35enne aggredita e uccisa da un uomo nudo mentre fa jogging nel parco lungo il lago | arrestato un ragazzo di 19 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una donna di 35, Anna W., è stata brutalmenteieri serafacevaad Alma Park, un’area verde solitamente tranquilla situata sulle rive deldi Zurigo, nella cittadina svizzera di Maennedorf. Il presunto assassino, un giovane svizzero di 19, è statosul posto poco dopo l’aggressione. La polizia cantonale di Zurigo ha riferito che l’allarme è scattato intorno alle 20:00, quando alcuni passanti hanno segnalato unche urlava e aggrediva fisicamente altre persone nel. Gli agenti, giunti rapidamente sul luogo, hanno trovato la donna a terra in condizioni disperate e il 19enne in stato di forte agitazione. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, per Anna W. non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’aggressione si sono rivelate fatali. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e determinare il movente: al momento non è infatti chiaro se l’aggressore e la vittima si conoscessero o se l’attacco sia stato casuale.