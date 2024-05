23 maggio | sapete che la Luna si è capovolta? È successo 4 miliardi di anni fa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 232024 - Oltre 4difa, quando era ancora giovanissima, lasi è 'rovesciata’. Ebbene sì, si è letteralmente. I materiali che formavano inizialmente la sua superficie sono affondati al suo interno, si sono sciolti e mescolati e sono poi ritornati in superficie sotto forma di lava, dove li troviamo oggi. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience e guidato dall’Università americana dell’Arizona a Tucson. Si risolve così il mistero di lunga data sulla composizione asimmetrica del nostro satellite naturale, che mostra rocce vulcaniche ricche di titanio in quantità moltore sul suo lato visibile. I risultati permettono di comprendere meglio l’evoluzione della, formata circa 4,5difa, e forse anche quella di pianeti come la Terra e Marte. Alla sua nascita, laera probabilmente ricoperta da un oceano di magma, che si è poi gradualmente raffreddato e solidificato formando minerali estremamente densi come l’ilmenite, contenente titanio e ferro, che sono affondati all’interno del mantellore.