100km del Passatore 2024 in tv | data - orario e diretta streaming running

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sta per terminare l’attesa per ladel: ecco tutte le informazioni per seguire la gara. Grande attesa per la 49esima edizione della celebre corsa Firenze-Faenza, che torna dopo un anno di stop per via della cancellazione dello scorso anno a causa dell’alluvione. Gli oltre 3000 runners iscritti partiranno da Piazza Duomo a Firenze, per poi terminare la propria fatica in Piazza del Popolo a Faenza. Tra i pretendenti per il titolo c’è Massimo Giacopuzzi, secondo classificato nel 2022, ma anche Gabriele Turroni, Christian Reali, Luigi Pecora, Massimo Ciani, Enrico Bartolini, Stefano Sestaioni e la giapponese Sohn Majidae, cittadina fiorentina da oltre 25 anni. Tra gli atleti stranieri più quotati spiccano i capoverdiani Oliveira Jailson Manuel Duarte, Joao Lopes Fonseca e Gil Nelson Dias Fortes, il marocchino El Fadil Soufyane, il finlandese Yli-Marttila Juhani e l’olandese Bob Hoogendoorn.