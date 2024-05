10° Edizione di Play Pride | torneo di volley inclusivo ad Arezzo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sabato 25 maggio, la città diospiterà la 10°di “– lo sport per i diritti”, un evento che celebra l’inclusione e la lotta contro i pregiudizi e le discriminazioni basati su identità e orientamenti sessuali, attraverso il potere dello sport. L’iniziativa è promossa da Chimera Arcobaleno Arcigayin collaborazione con il UISP Comitato Territorialee si svolgerà presso la palestra Mecenate. Unper Tutti Dalle ore 10 fino a sera, la palestra Mecenate vedrà la partecipazione di 12 squadre amatoriali che si sfideranno in undi pallavolo misto. In questo evento, genere, identità di genere, orientamento affettivo o età non rappresentano barriere, ma piuttosto un’opportunità per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione. Quasi 100 partecipanti prenderanno parte al, con squadre provenienti non solo dalla provincia di, ma anche da Firenze, Siena e dall’Umbria.

