WWE | Cody parla per la prima volta di cosa gli ha consegnato The Rock

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha finito la sua storia in quel di Philadelphia nella notte due di Wrestlemania. Nellaha dovuto soccombere a The, colui che stando ai piani plausibili dovrebbe affrontare l’American Nightmare a Summerslam o a Wrestlemania in quel di Vegas. Nel RAW after Mania, la star di Hollywood haqualnelle mani del nuovo campione e lo stesso ne hato per lanel podcast di Bully Ray. Prezioso “Sicuramente non è un semplice dollaro, è un qualdi molto piu’ costoso. Ho provato a tendere la mano verso Thee Steven Bucks, ho immensa stima per cio’ che hanno fatto. Lui non pensava fosse un qualpositivo per lui e me lo ha restituito. Questo è il massimo che posso dirti, Bully. Semplicemente sono rimasto molto shockato dal fatto che sia tornato indietro.