Welcome to Derry - il regista della serie | Il pubblico sarà spaventato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Emmanuel Osei-Kuffour alimenta l'attesa dei fan per laprequel di IT. Warner Bros. ha deciso di ampliare il franchise di IT con laTo, ambientata decenni prima dell'adattamento cinematografico diviso in due parti da Andy Muschietti. Sono poche le informazioni che circolano sullaprequel ma il registsa Emmanuel Osei-Kuffour ha confermato che lo showspaventoso tanto quanto i due film. Nell'intervista dedicata al suo lavoro sullaFX Sh?gun, Emmanuel Osei-Kuffour è stato interpellato suto, laannunciata a marzo 2022 e che fungerà da prequel dei due film di Muschietti, adattamenti del romanzo horror di Stephen King del 1986.

