Volley Serie A2 Lo schiacciatore Gottardo è un nuovo giocatore della Conad

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mattia(foto) è il terzo innestoin vista del prossimo campionato dopo l’opposto Strabawa ed il centrale Barone. Lopadovano, classe 2001, ha vestito i colori di Cuneo nell’ultima stagione, la primacarriera in A2, dopo un poker di campionati in Superlega disputati con le maglie di Padova e Civitanova. "Mi hanno parlato bene di coach Fanuli e, dopo essermi confrontato di lui un paio di volte, ho capito che è un tipo dalle idee chiare, in particolare sul lavoro da fare in palestra. Per quanto riguarda la squadra penso di poter dire che il gruppo sia interessante e capace di dire la propria in un campionato complicato" sono le sue prime parole dopo aver firmato l’accordo con il club giallo-rosso. "Sicuramente voglio essere d’aiuto alla squadra, in modo particolare dando il mio contributo con le qualità che mi contraddistinguono".