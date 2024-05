Volley femminile Balzo di categoria per la Fulgur Adesso la serie C è realtà

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lapallavolo di Bagnacavallo ha conquistato la promozione inC dopo aver trionfato nei playoff diD. "Lo scorso 16 maggio, nel nostro bellissimo palazzetto accompagnati da un pubblico straordinario che ci ha seguito per tutta la stagione, è stato il giorno in cui si è avverato un sogno – dichiara entusiasta la dirigenza –. In un attimo spariscono i brutti ricordi: il Covid che fermò i campionati solo diD, gli anni di spostamenti in altre strutture per i lavori al palazzetto protrattisi per due anni e non ultimo le due alluvioni dello scorso anno che ci hanno fermato proprio in finale, con il palazzetto giustamente utilizzato come base per la Protezione Civile". L’anno era iniziato bene, tranne per qualche infortunio che comunque non è riuscito a fiaccare la voglia di emergere della squadra che nella finale ha totalizzato un risultato netto per 3-0 (25-22; 25-21; 25-20) giocando contro il Paolo Poggidi Bologna.

