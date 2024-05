Visione ritornerà nel MCU come protagonista di una nuova serie tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Disney+ ha assunto il produttore Terry Matalas per occuparsi di unatv dedicata a, interpretato da Paul Bettany, in arrivo nel 2026. La storia dinon si è conclusa con quanto mostrato in WandaVision: Disney+ ha annunciato che Paul Bettany riprenderà il ruolo avuto nel MCU in occasione di unatv in arrivo nel 2026. Lo showrunner del progetto destinato alla piattaforma di streaming sarà Terry Matalas, già produttore esecutivo di Star Trek: Picard.

Cooler Master: la nuova pasta termica CryoFuze 5 AI sfrutta l'hype per l'intelligenza artificiale - Cooler Master: la nuova pasta termica CryoFuze 5 AI sfrutta l'hype per l'intelligenza artificiale - Cooler Master: la nuova pasta termica CryoFuze 5 AI sfrutta l'hype per l'intelligenza artificiale Svelata U1st Vision, la clinica mobile di Software République, su piattaforma Renault IGN acquisisce ... hwupgrade

Porti: Regione, opera D'Agostino base per centrare nuovi obiettivi - Porti: Regione, opera D'Agostino base per centrare nuovi obiettivi - Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale ha saputo muoversi con una visione risultata vincente puntando ... a raccogliere e a perfezionare per centrare nuovi ... ilgazzettino

Vision, la serie Marvel con Paul Bettany è ufficiale e uscirà nel 2026! - Vision, la serie Marvel con Paul Bettany è ufficiale e uscirà nel 2026! - Pochi giorni dopo l'annuncio del titolo definitivo e della data d'uscita di Agatha All Along, i Marvel Studios hanno infatti finalmente confermato di essere al lavoro su un nuovo sequel/spin-off di ... serial.everyeye