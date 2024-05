Visione - la nuova serie Marvel con Paul Bettany uscirà nel 2026

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha incaricato il produttore esecutivo di “Star Trek: Picard” Terry Matalas di resuscitare, il sintezoide interpretato da, per unaDisney+ senza titolo, prevista per il, come ha appreso Variety in esclusiva.tornerà nel ruolo e Matalas sarà lo showrunner. Dopo la morte diper mano di Thanos in Avengers: Infinity War, è tornato due volte in WandaVision del 2021, prima come spettro creato dalla sua amata, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), attraverso la magia alimentata dal dolore; poi come androide ricostruito, con un aspetto bianco e spettrale e zero memoria della sua vita passata. Quando le due Visioni si sono scontrate nel finale di “WandaVision”, ladi Wanda ha ripristinato i ricordi dellafantasma, poi Wanda ha permesso alla suadi svanire dall’esistenza.