VIDEO Ludopatia - la malattia travestita da vizio | il viaggio di Anteprima24 nel mondo delle dipendenze

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Entrare in uncome quellocomporta farlo con grande discrezione e soprattutto senza la presunzione del giudizio o della verità. Ce ne sono tante, come tante sono le persone che ne soffrono. Unavera e propria, non un, sarebbe troppo riduttivo e banalmente spiegato. Si tratta di una condizione che cambia la vitapersone. La redazione diha deciso di affrontarne una in particolare, la. Unattraverso le persone che hanno intrapreso un cammino buio, mettendo a serio rischio la propria incolumità mentale e i rapporti familiari, pur di rincorrere la vincita della vita. Cosa che non è mai accaduta. Una serie di racconti da brividi, raccolti all’interno di un centro nel cuore di Napoli che accoglie e aiuta le persone alle prese con questo tipo di problematica, li ascolta e prova a dare una mano per fare in modo di non cadere in un vortice nel quale c’è solo da perdere, sotto tutti i punti di vista.