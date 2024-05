Verso Atene - il diario | ossessione coppa e quel mantra in città | Te vai in Grecia?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 - Mentre la Fiorentina sta volandola Sardegna, a Firenze continua la febbre per la finale di Conference League. Ormai unin. «Vai ad?» è la domanda più ricorrente. Nei bar, nei mercati, non appena incroci un conoscente che non vedi da mesi. La risposta è spesso affermativa, perché saranno circa 9.500 i fiorentini al seguito dei ragazzi di Italiano. Gli altri si mobiliteranno in, con il 'Franchi' preso d'assalto da lunedì. Biglietto a 5 euro, ormai siamo oltre quota 25.000 tagliandi staccati. Si arriverà a superare le 30.000 presenze nelle prossime ore, probabilmente già domani. Rimasti a disposizione alcuni settori esterni in Maratona e Tribuna. Poi si trova poco in giro, tanto che oggi i tifosi hanno cominciato a valutare pure la possibilità del Viola Park, con il club viola che ha comunicato l'apertura ufficiale per la finale.