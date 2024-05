Vergogna - falsi! Isola dei Famos - furia nera contro Stoppa e la produzione Le immagini mandano in bestia il pubblico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La nona puntata dell‘deii, quella che ha visto l’eliminazione di Valentina Vezzali, sembra aver portato con sé alcune riflessioni. Greta e Artur, entrambi in nomination, iniziano a fare delle ipotesi su ciò che potrebbe accadere nel corso della prossima diretta. Soddisfatta della sua esperienza, la ballerina confessa che, qualora dovesse uscire, sarebbe comunque serena soprattutto perché pensa di aver sempre fatto del suo meglio. Il modello, invece, non nasconde il suo dispiacere perché proseguire il gioco e conquistare la vittoria. Ancora emozionata per la sorpresa ricevuta, Matilde racconta ad Alvina ed Edoardo l’inavuto con il suo fidanzato Francesco e approfitta del momento per mostrare il suo disappunto riguardo l’eliminazione di Valentina. “Non può finire così”.deii, l’allarme di Edoardoe Samuel Perondeii, Edoardovince la gara ma ilsi inSu Playa Olimpo, Samuel Peron ed Edoardoiniziano a prendere confidenza con la loro nuovae confessano che, anziché sfidarsi, preferirebbero unire le loro forze così da conquistare una grande ricompensa e fare una bella sorpresa a tutto il gruppo.