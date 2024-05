Ucciso da elevate dosi di ketamina Svolta sulle indagini sulla morte della star di Friends

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovi sviluppi nel casotragicadi Matthew Perry, avvenuta 6 mesi fa a Los Angeles. La poliziacittà californiana e l'agenzia federale antidroga (Dea) hanno aperto un'inchiesta congiunta per chiarire i motivi per cui nel corpo dell'attore 54enne sia stata trovata una quantità così elevata diche, secondo l'esame del medico legale, ne avrebbe provocato il decesso. Il rapporto è del capitanopolizia Scot Williams in una mail. L'indagine mira ad appurare come laserie ‘' sia potuta entrare in possesso di una tale dose di questa droga. Un assistente ha trovato Perry riverso a faccia in giù nella sua vasca idromassaggio il 28 ottobre. I paramedici chiamati immediatamente in soccorso lo hanno dichiarato morto. La sua autopsia, resa pubblica a dicembre, ha rilevato che la quantità dinel sangue era simile a quella utilizzata per l'anestesia generale durante un intervento chirurgico.