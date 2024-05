Twisters | annunciata la classificazione del sequel con Glen Powell e Daisy Edgar-Jones

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il film catastrofico dell'estate per arrivare sul grande schermo ed è stato annunciato il rating. La fine di maggio sta per inaugurare la stagione dei blockbuster estivi e tra i titoli più attesi spicca senza dubbio, una sé stante del classico disaster movie di Jan de Bont uscito nel 1996. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati trailer e vario materiale promozionale sul film diretto da Lee Isaac Chung. Twister era basato sull'idea di Michael Crichton (Jurassic Park) e Anne Marie-Martin e raccontava la storia di Jo Harding (Helen Hunt), una scienziata impegnata in alcune ricerche sul comportamento dei tornado. Per cercare di localizzarli si affida all'ex marito Bill (Bill Paxton).